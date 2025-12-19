09:58  19 декабря
19 декабря 2025, 11:55

На Полтавщине грузовики влетели друг в друга

19 декабря 2025, 11:55
Фото: Нацполиция
Авария произошла 18 декабря около 10 часов на 191-м километре автодороги Киев - Харьков - Довжанский, недалеко от города Лубен Полтавской области. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, 34-летний водитель грузовика Hyundai столкнулся с грузовиком Renault Magnum, который стоял на проезжей части дороги из-за неисправности. В результате ДТП водитель получил травмы. Его госпитализировали в реанимацию.

"Следственным подразделением полиции Лубенщины начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие", - сообщает полиция.

Напомним, ранее во Львовской области минивэн столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии водитель минивэна получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.

19 декабря 2025
