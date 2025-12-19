Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине

Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины

Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины

Несмотря на то, что в Украине продолжается полномасштабная война, в повестке дня регулярно появляются другие вопросы или связанные с войной, но на вполне гражданские темы, или вообще такие, которые не имеют прямого отношения к борьбе с российскими агрессорами. Эти вопросы, по нашему мнению, прекрасная иллюстрация новой украинской реальности, о которой чуть ниже. Для начала напомним о двух событиях, вызвавших мощный резонанс в соцсетях.

Что произошло в "Приватбанке" и Верховной Раде

"Приватбанк" оскандалился со своей нормой (неизвестно, насколько законной) фотографироваться с картой в руках для верификации. Дело в том, что карточку – для получения государственной денежной помощи – хотел получить бывший военнослужащий, ветеран нынешней войны, потерявший на фронте обе руки. Конечно, карточку держать он не мог, просто нечем – и ему отказали в оформлении.

А в Верховной Раде наконец, через 29 лет после того, как, будем честными, это должно было воплотиться в жизнь – сделали первый шаг к переименованию разменной монеты из колониального названия "копейка" в украинские, УНРовские "шаги". Шаги – так назывались разменные монеты, которые выпускались в бумажном виде, виде марок, во времена Первых освободительных движений.

Депутаты планировали сделать это в экспресс-режиме – отметим разумный подход ВР к этому вопросу, такие вещи, которые давно перезрели, действительно надо было делать моментально и без особого шума, потому что обществу все равно будет "не так", но в процесс вмешался эксспикер Дмитрий Разумков, остановив его под предлогом того, что, мол, это требует больших денег, а у нас война, катастрофа и все такое.

Пусть Пышный идет в курьеры

Вот такие истории, в которых, если разобраться, большую часть составляет банальный пиар. В случае с воином и карточкой – это не только дальнейшие заявления "Приватбанка" о готовности оплатить протезирование и лечение, что выглядит как запоздалая попытка отмыть запятнанную репутацию финучреждения, но и заявление главы Нацбанка Украины Андрея Пышного, пообещавшего лично привезти оформленную карточку ветерану.

Никак иначе, как попытка политического пиара со стороны Пышного, расценить это заявление главы НБУ – невозможно. Для того чтобы доставить карту, хватит обычного курьера. Или какого-нибудь рядового работника учреждения. Когда вы заказываете домой пиццу, вам ее доставляет не владелец пиццерии? Конечно, нет – это делают курьеры, то есть те, кто работает на должности. А владелец пиццерии занимается совсем другими делами – развитием этого бизнеса, чтобы охватить максимально широкую аудиторию. Проще говоря, для того чтобы легко и просто заказать пиццу, комфортно и быстро ее получить – вам, как потребителю, нужно, чтобы владелец бизнеса это обеспечил, открыв соответствующее количество заведений, наняв соответствующее количество качественных работников и сформировал (через соответствующих топ-менеджеров компании) логистику этого процесса. А если он будет сам развозить пиццу – это означает или то, что он только в начале своего пути, или то, что он ни бельмеса не петляет в бизнес-процессах и скоро прогорит. И вы останетесь без пиццы – если, конечно, на рынок не зайдет кто-нибудь другой, кто более адекватно воспринимает реальность.

Глава Нацбанка должен заняться решением или инициированием решения этого вопроса на глобальном уровне. Ибо, простите за прямоту, ветеранов с подобными увечьями у нас уже есть и будет еще больше – и что, каждому из них Пышный будет лично возить карточки? А зачем он тогда занимает должность главы НБУ? Пусть работает курьером, если у него есть такое желание. А Нацбанк пусть возглавит кто-то другой, кто понимает, для чего нужна эта должность, чем в этой должности должен заниматься назначенный человек. И еще – тот, кто будет работать, а не пиариться.

Почему второстепенные персонажи начали пиар-кампанию именно сейчас

С Разумковым все проще. Конечно, остановить этот процесс он не сможет и через несколько дней его завершат. Так спрашивается, зачем все это? Вряд ли ошибемся, если предположим, что только для того, чтобы напомнить о своем существовании, подкрепив его, это напоминание, нарративом "у нас война, а власть занимается как знать чем", что также является банальным пиаром.

И здесь следует отметить, что и Пышный, и Разумков – это фигуры достаточно скромного масштаба. В частности, и финансового. Потому что если, скажем, мы берем две основные политические силы нынешней Украины – оппозиционную "Евросолидарность" и условную новую партию Зеленского (которая, скорее всего, заканчивает свой путь в формате дискредитированной вывески "Слуга народа"), то в том, что эти структуры не забывают о собственном чуде, практически все время практически все время. Зеленский и Ко имеют в руках все рычаги власти и влияния, в частности, единственный марафон. Кроме того, власти во время войны могут использовать для своей пользы любые успехи в этой войне – это не хорошо или плохо, это констатация очевидного факта, так всегда было и будет, вспомните, на фоне чего в США нарушили правило двух президентских сроков и еще дважды переизбирали Франклина Рузвельта. У "ЕС" есть свои козыри. Это и финансовые мощи пятого президента Петра Порошенко, и активная деятельность партии/фракции как в области помощи фронту, так и в направлении борьбы со злоупотреблением власти. Проще говоря – эти две политические силы обладают силами и возможностями напоминать о себе регулярно, так что это уже и не выглядит как пиар.

Другое дело – такие мелкие политики, как Разумков. Или даже "Батькивщина" – которая, вспомните, на долгое время либо вообще впала в фактический анабиоз, либо аккуратно подголосовывала властям, и только во второй половине 2025 года, когда уже ощутимо запахло остановкой войны и выборами, стала напоминать о себе как об оппозиционной политсиле, что не может спать, так переживает за народ.

Все это предположительно от небольших бюджетов. Проще говоря – нет у политических сил второго-третьего ряда столько денег, чтобы постоянно быть на слуху. (Да и, как показывает практика, не нужно – и "Слуга народа", и даже "Голос" заскочили в Раду, создавшись буквально с нуля за несколько месяцев до выборов-2019.) Так что, скорее всего, они ждали момента, когда, во‑первых, реально можно будет стартовать, а во‑вторых, когда Верховная Рада снова появится на телеэкранах. Трансляции возобновили, про остановку войны и выборы говорят всё активнее – и вот вам Разумков, который вдруг так распереживался за военных, что даже посреди пути от копейки до шага уселся, карикатурно переживая за военнослужащих и гражданских.

(А дехто навіть фальстартонув. Навесні в українських містах з'явилися борди із, на нашу думку, відверто політичного характеру контентом, на них фігурував колишній нардеп Білецький, який нічим не запам'ятався у Раді, зате тепер є одним із видних воєнних діячів. І соціологи навіть потихеньку підтягують ще неіснуючу його партію у список для соцопросов. Но – было рано. Борды повисели‑повисели и потеряли актуальность. Бывает и такое.)

Выборы, выгода и война

Все эти истории, которых будет и будет, означают только одно. В Украине уже стартовал полноценный политический процесс. Да, во время и на фоне войны, которая неизвестно когда остановится. Стартовала полноценная политическая борьба, в которой уже не будут считаться с войной и нюансами, с ней связаны. К этому нужно просто быть готовым и реагировать на те или иные события соответственно. Скажем, не бегать по соцсетям и в унисон с российскими пропагандистами проклинать Верховную Раду, "который больше нечем заняться, как копейки переименовывать".

Кстати, в тот же день ВР проголосовала как кучу важных для военных законопроектов, так и несколько совсем не остроактуальных. Но почему-то те, кто брызгает слюной на "шаги" в стиле Разумкова, этого не заметил. И это тоже – часть политического процесса, хоть и для многих бессознательная. Не стоит вливаться в него, хватит и пиара Разумкова и Пышного.

Они хотя бы свою выгоду получают – электоральную или карьерную, а рядовые украинцы снова останутся с носом. И расдерганными нервами.