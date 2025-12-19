Деньги для Украины в ЕС нашли, но осадок остался

ЕС не может допускать такой слабости, когда из-за давления России (угрозы) или Трампа (все вместе) не способен принять решение

Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за влияния внешних игроков, России и США, ЕС не смог принять решение в своих интересах и вынужден был применить план Б, привлечение средств через заимствование самого ЕС. А деньги России остались замороженными

ЕС может себе это позволить в финансовом плане.

Но ЕС не может допускать такой слабости, когда из-за давления России (угрозы) или Трампа (все вместе) не способен принять решение. Тем более что это была не вежливая просьба друзей, а давление врагов.

Это вызов самому ЕС. И мы можем надеяться, что этот звон хорошо услышали в Берлине, Париже и других столицах. А то снова все придется исправлять украинцам, когда мы наконец присоединимся к ЕС.

Тем более что нам бы очень хотелось, чтобы ЕС существовал в тот момент, когда мы дойдем до этапа вступления. А то очень обедно будет…

Однако есть и плюс. Сумма в условные 300 млрд российских денег остается целой и на нее Украина по-прежнему может претендовать. Полностью. Хотя там, конечно, Трамп может захотеть свою судьбу.

И, конечно, большой плюс, что макроэкономическая стабильность в Украине гарантирована еще на 2 года великой войны. Это не значит, что война должна длиться два года. Она может продолжаться меньше, может продолжаться дольше. Но у России точно не будет теперь иллюзии, что украинская экономика не выдержит. И, может, это даст дополнительный стимул на определенном этапе Путину вести переговоры по настоящему.