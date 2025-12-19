08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
02:30  19 декабря
Дочь Оли Поляковой впервые привезла зятя-американца в Украину
01:30  19 декабря
Стало известно, сколько стоит реклама у Леси Никитюк
UA | RU
UA | RU
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
19 декабря 2025, 10:25

Деньги для Украины в ЕС нашли, но осадок остался

19 декабря 2025, 10:25
Читайте також українською мовою
ЕС не может допускать такой слабости, когда из-за давления России (угрозы) или Трампа (все вместе) не способен принять решение
ЕС не может допускать такой слабости, когда из-за давления России (угрозы) или Трампа (все вместе) не способен принять решение
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из-за влияния внешних игроков, России и США, ЕС не смог принять решение в своих интересах и вынужден был применить план Б, привлечение средств через заимствование самого ЕС. А деньги России остались замороженными
ЕС может себе это позволить в финансовом плане.

Но ЕС не может допускать такой слабости, когда из-за давления России (угрозы) или Трампа (все вместе) не способен принять решение. Тем более что это была не вежливая просьба друзей, а давление врагов.

Это вызов самому ЕС. И мы можем надеяться, что этот звон хорошо услышали в Берлине, Париже и других столицах. А то снова все придется исправлять украинцам, когда мы наконец присоединимся к ЕС.

Тем более что нам бы очень хотелось, чтобы ЕС существовал в тот момент, когда мы дойдем до этапа вступления. А то очень обедно будет…

Однако есть и плюс. Сумма в условные 300 млрд российских денег остается целой и на нее Украина по-прежнему может претендовать. Полностью. Хотя там, конечно, Трамп может захотеть свою судьбу.

И, конечно, большой плюс, что макроэкономическая стабильность в Украине гарантирована еще на 2 года великой войны. Это не значит, что война должна длиться два года. Она может продолжаться меньше, может продолжаться дольше. Но у России точно не будет теперь иллюзии, что украинская экономика не выдержит. И, может, это даст дополнительный стимул на определенном этапе Путину вести переговоры по настоящему.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война ЕС финансовая помощь Путин Трамп замороженные активы российские деньги
Зеленский отреагировал на финансовую поддержку ЕС: что сказал президент
19 декабря 2025, 09:44
Трамп подписал оборонный бюджет США: $800 млн для Украины
19 декабря 2025, 08:03
Лидеры ЕС договорились предоставить Украине 90 млрд евро
19 декабря 2025, 07:24
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Харьковщина под огнем: один человек погиб, семеро пострадали
19 декабря 2025, 10:46
Смертельное ДТП на Запорожье: погибли две женщины, ребенок и мужчина в больнице
19 декабря 2025, 09:58
Зеленский отреагировал на финансовую поддержку ЕС: что сказал президент
19 декабря 2025, 09:44
Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн
19 декабря 2025, 09:26
Более 160 российских БПЛА атаковали Украину: есть попадания на 23 локациях
19 декабря 2025, 09:10
В Одесской области после ночной атаки РФ вспыхнул пожар на энергообъекте
19 декабря 2025, 08:52
Проехал 9 км и врезался в дерево: в Хмельницкой области мужчина угнал и разбил авто
19 декабря 2025, 08:38
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
19 декабря 2025, 08:25
Трамп подписал оборонный бюджет США: $800 млн для Украины
19 декабря 2025, 08:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »