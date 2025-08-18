Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышева

фото: rbc.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

Как отмечается, Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышева и его супруги Светланы в рамках дела о злоупотреблении и извлечении неправомерной выгоды.

Ранее суд арестовал следующее имущество супругов Чернышева: квартиру в Киеве общей площадью 208,7 квадратных метров; деньги Чернышева на счетах в ПриватБанке (2,83 млн грн, 1646 евро), ОТП Банка (992 долларов, 82 тысяч грн, 46274 швейцарских франков), Сбербанка (почти 5 млн грн), Сенс Банка (15624 грн), австрийского банка Er6 облигаций; деньги жены Чернышева на счетах в ПриватБанке (3320 долларов, 2,5 млн грн), ОТП Банке (46856 грн), Erste bank (3455 евро); квартиру в Киеве площадью 41,9 кв. м; автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска; 100% корпоративных прав в уставном капитале ООО "АМ ПРОПЕРТИ ГРУПП"; ценные бумаги на счетах в ценных бумагах, открытых ООО "АМ ПРОПЕРТИ ГРУПП" в ООО "Фондовая компания "ДАЛИЗ-ФИНАНС"; ценные бумаги, принадлежащие ООО "АМ ПРОПЕРТИ ГРУПП".

Напомним, у Чернышева нашли элитные поместья в Киевской области.

В июне в то время еще вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

При этом сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления .