09:58  19 декабря
Смертельное ДТП на Запорожье: погибли две женщины, ребенок и мужчина в больнице
09:26  19 декабря
Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн
08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2025, 12:13

Россияне снова атаковали энергосистему: без света пять областей

19 декабря 2025, 12:13
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ночью 19 декабря враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах Украины. По состоянию на утро без электроснабжения остаются потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях

Об этом сообщило "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что в тех местах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. На других объектах энергетики ждут разрешения от военных.

В компании добавили, что из-за предыдущих массированных атак на энергосистему в большинстве регионов сегодня применяются меры ограничения потребления. В частности, действуют графики ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей, а также производятся почасовые отключения.

Время вынужденных обесточений можно узнать на официальных страницах облэнерго.

Напомним, в ночь на 19 декабря россияне запустили по Украине около 160 ударных беспилотных летательных аппаратов. Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 23 локациях.

В частности, в эту ночь российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области, в результате чего возник пожар на одном из объектов. Кроме того, в результате атаки также повреждена транспортная инфраструктура, а в пятиэтажном жилом доме выбиты окна.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Укрэнерго отключение отключения света обстрелы российская армия атака
Харьковщина под огнем: один человек погиб, семеро пострадали
19 декабря 2025, 10:46
Более 160 российских БПЛА атаковали Украину: есть попадания на 23 локациях
19 декабря 2025, 09:10
В Одесской области после ночной атаки РФ вспыхнул пожар на энергообъекте
19 декабря 2025, 08:52
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Трехлетнего мальчика, оставшегося без родителей в Египте, вернули в Украину
19 декабря 2025, 12:36
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
19 декабря 2025, 12:35
НАБУ пришло с обысками к мэру Луцка Полищуку
19 декабря 2025, 11:56
На Полтавщине грузовики влетели друг в друга
19 декабря 2025, 11:55
Избил мать до смерти: во Львовской области мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
19 декабря 2025, 11:36
Гараж в Киеве превратили в нарколабораторию: изъято более 154 кг наркотиков
19 декабря 2025, 11:22
Харьковщина под огнем: один человек погиб, семеро пострадали
19 декабря 2025, 10:46
Деньги для Украины в ЕС нашли, но осадок остался
19 декабря 2025, 10:25
Смертельное ДТП на Запорожье: погибли две женщины, ребенок и мужчина в больнице
19 декабря 2025, 09:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »