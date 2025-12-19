Россияне снова атаковали энергосистему: без света пять областей

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью 19 декабря враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах Украины. По состоянию на утро без электроснабжения остаются потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях

Об этом сообщило "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что в тех местах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. На других объектах энергетики ждут разрешения от военных.

В компании добавили, что из-за предыдущих массированных атак на энергосистему в большинстве регионов сегодня применяются меры ограничения потребления. В частности, действуют графики ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей, а также производятся почасовые отключения.

Время вынужденных обесточений можно узнать на официальных страницах облэнерго.

Напомним, в ночь на 19 декабря россияне запустили по Украине около 160 ударных беспилотных летательных аппаратов. Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 23 локациях.

В частности, в эту ночь российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области, в результате чего возник пожар на одном из объектов. Кроме того, в результате атаки также повреждена транспортная инфраструктура, а в пятиэтажном жилом доме выбиты окна.