Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет

Фото: Национальная полиция

В городе Трускавец Львовской области офицер полиции обнаружила у школьника пневматическое оружие, которое тот принес в учебное заведение

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Оружие обнаружила лейтенант полиции Виктория Богун – инспектор сектора Службы образовательной безопасности Дрогобычского районного отдела полиции.

Как выяснилось, десятиклассник принес пистолет в школу, чтобы похвастаться им перед одноклассниками. В результате происшествия никто не пострадал.

Подросток был опрошен в присутствии матери. Он объяснил, что взял пистолет из сейфа дома без разрешения и принес его в учебное заведение.

Правоохранители изъяли пневматический пистолет.

На мать несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы дела направлены на рассмотрение суда.

Напомним, во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Потерпевшего госпитализировали. За медпомощью обратился и другой мужчина.