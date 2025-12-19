Трасса Житомир – Киев заблокирована: люди требуют компенсацию за поврежденные дома
В пятницу, 19 декабря, жители села Березина Житомирской области перекрыли трассу международного значения М-06 Киев-Чоп
Об этом сообщают местные СМИ и телеграмм-каналы, передает RegioNews.
Люди держат в руках плакаты: "Руины есть – денег нет", "Услышьте нас", "Обещания были, компенсации нет".
Каждые 10 минут протестующие пропускают транспорт для проезда. Тем временем на трассе водители уже начинают конфликтовать с участниками акции.
Напомним, в начале июля вблизи села Березина Житомирщины и произошли взрывы на складах промышленных предприятий. В результате инцидента оба предприятия полностью уничтожены.
В Глубочицкой общине взрывы нанесли значительные разрушения: уничтожены фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, клуб, а также повреждены детсады, гимназии и Кмитовский музей изобразительного искусства имени Буханчука.
Сообщалось о двух погибших и 24 пострадавших, среди них – четверо детей.