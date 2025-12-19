Трасса Житомир – Киев заблокирована: люди требуют компенсацию за поврежденные дома

Скриншот с видео

Об этом сообщают местные СМИ и телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Люди держат в руках плакаты: "Руины есть – денег нет", "Услышьте нас", "Обещания были, компенсации нет".

Каждые 10 минут протестующие пропускают транспорт для проезда. Тем временем на трассе водители уже начинают конфликтовать с участниками акции.

Напомним, в начале июля вблизи села Березина Житомирщины и произошли взрывы на складах промышленных предприятий. В результате инцидента оба предприятия полностью уничтожены.

В Глубочицкой общине взрывы нанесли значительные разрушения: уничтожены фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, клуб, а также повреждены детсады, гимназии и Кмитовский музей изобразительного искусства имени Буханчука.

Сообщалось о двух погибших и 24 пострадавших, среди них – четверо детей.