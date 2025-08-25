Фото: Национальная полиция Украины

Следователи Национальной полиции завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт по делу о масштабном хищении средств Министерства обороны

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Речь идет о сумме более 1,34 миллиарда гривен, которые были выделены на закупку боеприпасов.

По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, его заместитель и гражданин Украины, входивший в наблюдательный совет предприятия, зарегистрированного в Словакии, организовали схему присвоения государственных средств.

В октябре 2022 года они заключили контракт с Минобороны на поставку 100 тысяч минометных выстрелов иностранного производства. Министерство перечислило предоплату, однако продукцию так и не получило. Вместо этого деньги были переведены на другие счета.

Подозреваемые – бывшие чиновники и бизнесмены

В ходе следственных действий подозрения объявлены пяти лицам: двум бывшим должностным лицам Министерства обороны, двум представителям общества и еще одному участнику, который представлял иностранную компанию. Судом наложен арест на более 818 миллионов гривен.

В настоящее время производство передано на рассмотрение суда. Там будет решаться вопрос ответственности обвиняемых и возможного возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету.

