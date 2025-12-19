13:36  19 декабря
РФ снова атаковала мост на Одесщине
09:26  19 декабря
Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн
08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
19 декабря 2025, 13:15

Работа в СБУ за 7 тысяч долларов: в Кривом Роге судили дельца, торговавшего должностями

19 декабря 2025, 13:15
Иллюстративное фото
В Кривом Роге судили мужчину, который за деньги обещал должности в правоохранительных органах. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В ноябре прошлого года мужчина познакомился с женщиной, которой он предложил повлиять на СБУ, чтобы ее взяли на работу. "Услугу" он оценил в 7 тысяч долларов. В феврале 2025 года он решил "сделать скидку", предложив должность уже за 4 тысячи долларов. Задержали его в марте при получении денег.

На суде мужчина признал вину. В его пользу сыграло то, что у него раньше не было проблем с законом, и по месту жительства характеризуется положительно имеющая грамоты, благодарности и награды. Поэтому суд решил, что ему будет достаточно минимального наказания в размере 34 тысяч гривен штрафа.

Напомним, весной текущего года в Одессе правоохранители разоблачили врача, который за 2300 долларов производил документы об инвалидности. Правонарушителя полицейские задержали во время получения взятки.

