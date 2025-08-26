07:30  26 серпня
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
07:21  26 серпня
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 07:14

Ексвіцепрем'єру Чернишову продовжили запобіжні заходи ще на два місяці

26 серпня 2025, 07:14
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення продовжити строк дії процесуальних обов'язків для Олексія Чернишова. Йдеться про колишнього віцепрем'єра – міністра національної єдності України

Про це інформує RegioNews з посиланням на засідання суду.

Зазначається, що строк обов'язків подовжено ще на два місяці – до 27 жовтня 2025 року.

Серед зобов'язань, яких має дотримуватись Чернишов:

  • прибувати за викликом до детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
  • не залишати межі України без дозволу слідства, а також здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон;
  • утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.

У коментарі журналістам "Радіо Свобода" Олексій Чернишов наголосив, що поважає рішення суду та дотримуватиметься всіх встановлених обов'язків.

"Впевнений, що об'єктивний розгляд покаже прозорість моїх дій і підтвердить мою доброчесність та репутацію. Для мене важливо пройти цей процес відкрито, адже я завжди діяв виключно у правовому полі", – зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього міністра Олексія Чернишова та його дружини Світлани у межах справи про зловживання та одержання неправомірної вигоди.

Корупційний скандал довкола Чернишова: що відомо

У червні на той ча ще віцепрем'єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.

За даними ЗМІ, на українському кордоні міністра зустрічали співробітники СБУ, які разом з іншими силовиками гарантували, що Чернишова не затримають детективи НАБУ та прокурори САП.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень. Гроші за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечили свою участь.

Через два тижні після цього посадовця звільнили, а Міністерство єдності було ліквідоване під час зміни уряду.

Окрім того, НАБУ розслідує можливі зловживання під час оформлення на посади охорони та домашнього персоналу Чернишова в НАК "Нафтогаз України". Це "працевлаштування" згадувалося в ухвалі суду, в рамках якої в червні в експосадовця відбулися обшуки.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ВАКС суд рішення Олексій Чернишов корупція скандал октябрь
Група осіб заволоділа понад 1,34 млрд грн Міноборони на закупівлі боєприпасів
25 серпня 2025, 18:42
НАБУ провело обшуки в СБУ
22 серпня 2025, 22:25
У Києві судили депутата, який пропонував посади в АРМА за 10 тисяч доларів: як його покарали
20 серпня 2025, 16:20
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У Карпатах травмувалися туристки: їм допомогли рятувальники
26 серпня 2025, 08:23
На в’їзді до Полтави зіткнулися три автомобілі: є постраждалі
26 серпня 2025, 08:11
Росіяни за тиждень запустили по Херсонщині майже 2000 дронів
26 серпня 2025, 07:56
Під час застілля в Києві чоловік смертельно поранив друга ножем
26 серпня 2025, 07:48
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
26 серпня 2025, 07:42
Готували теракти у Вінниці: двом обвинуваченим загрожує довічне
26 серпня 2025, 07:33
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
26 серпня 2025, 07:30
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
26 серпня 2025, 07:21
За добу ЗСУ ліквідували майже 900 російських загарбників
26 серпня 2025, 07:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »