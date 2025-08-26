Ексвіцепрем'єру Чернишову продовжили запобіжні заходи ще на два місяці
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення продовжити строк дії процесуальних обов'язків для Олексія Чернишова. Йдеться про колишнього віцепрем'єра – міністра національної єдності України
Про це інформує RegioNews з посиланням на засідання суду.
Зазначається, що строк обов'язків подовжено ще на два місяці – до 27 жовтня 2025 року.
Серед зобов'язань, яких має дотримуватись Чернишов:
- прибувати за викликом до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
- не залишати межі України без дозволу слідства, а також здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.
У коментарі журналістам "Радіо Свобода" Олексій Чернишов наголосив, що поважає рішення суду та дотримуватиметься всіх встановлених обов'язків.
"Впевнений, що об'єктивний розгляд покаже прозорість моїх дій і підтвердить мою доброчесність та репутацію. Для мене важливо пройти цей процес відкрито, адже я завжди діяв виключно у правовому полі", – зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього міністра Олексія Чернишова та його дружини Світлани у межах справи про зловживання та одержання неправомірної вигоди.
Корупційний скандал довкола Чернишова: що відомо
У червні на той ча ще віцепрем'єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.
За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.
Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.
Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.
Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.
За даними ЗМІ, на українському кордоні міністра зустрічали співробітники СБУ, які разом з іншими силовиками гарантували, що Чернишова не затримають детективи НАБУ та прокурори САП.
27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень. Гроші за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечили свою участь.
Через два тижні після цього посадовця звільнили, а Міністерство єдності було ліквідоване під час зміни уряду.
Окрім того, НАБУ розслідує можливі зловживання під час оформлення на посади охорони та домашнього персоналу Чернишова в НАК "Нафтогаз України". Це "працевлаштування" згадувалося в ухвалі суду, в рамках якої в червні в експосадовця відбулися обшуки.
