Трехлетнего мальчика, оставшегося без родителей в Египте, вернули в Украину

Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

В Украину из Каира вернули трехлетнего мальчика, который в октябре остался без родительской заботы в Египте

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, ребенок временно находился в семье гражданки Украины, проживающей в Каире, согласно решению местной прокуратуры.

В Украине мальчика ждали родные – сестра, бабушка, дядя и двое старших братьев.

Для возвращения ребенка работники Офиса омбудсмана провели комплексную работу совместно с Министерством иностранных дел Украины, службой по делам детей Подольской районной в Киеве государственной администрации и дипломатическими учреждениями Украины за рубежом.

В процесс также присоединилась международная организация Save the Children, которая оказала поддержку семье.

Лубинец подчеркнул, что возвращение мальчика состоялось с учетом лучших интересов ребенка и поблагодарил всех учреждений и партнеров, способствовавших этому процессу.

