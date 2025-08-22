НАБУ провело обыски в СБУ
НАБУ провело обыски у офицеров СБУ, которые могли получить 4 млн за "сливы"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.
По данным издания, 21 августа Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у офицеров Службы безопасности Украины, которые, согласно постановлению ВАКС, могли получить более 4 миллионов гривен за предоставление служебной информации Богдану Якимцу, связанному с олигархом Игорем Коломойским.
Напомним, 21 июля СБУ совместно с Офисом генпрокурора провели ряд обысков у сотрудников НАБУ в разных регионах.
Как сообщалось, в НАБУ заявили, что среди нардепов, поддержавших скандальный закон №12414, есть имеющие статус подозреваемых. Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос.
