НАБУ провело обыски в СБУ

фото: УП

НАБУ провело обыски у офицеров СБУ, которые могли получить 4 млн за "сливы"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.

По данным издания, 21 августа Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у офицеров Службы безопасности Украины, которые, согласно постановлению ВАКС, могли получить более 4 миллионов гривен за предоставление служебной информации Богдану Якимцу, связанному с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, 21 июля СБУ совместно с Офисом генпрокурора провели ряд обысков у сотрудников НАБУ в разных регионах.

Как сообщалось, в НАБУ заявили, что среди нардепов, поддержавших скандальный закон №12414, есть имеющие статус подозреваемых. Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос.