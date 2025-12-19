Хотел купить электростанцию: на Буковине мужчина вместо защиты от блекаутов "подарил" аферистам деньги
Житель Черновицкой области стал жертвой аферистов. Это случилось, когда он хотел купить электростанцию
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
48-летний житель Буковины обратился к стражам порядка. Он рассказал, что обнаружил в интернете объявление о продаже электростанции. Он хотел купить технику, и передал продавцу 20 тысяч гривен подписки. Впоследствии он не получил ни деньги, ни товар.
"Сведения об указанном факте мошенничества полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее на Буковине путем серии мошеннических звонков от псевдоблаготворителей и фальшивых медработников у местных жителей выманили более 200 тысяч гривен – аферисты получали конфиденциальные данные под предлогом "денежной помощи" или "спасения родственников от ответственности".