19 декабря 2025, 13:55

Хотел купить электростанцию: на Буковине мужчина вместо защиты от блекаутов "подарил" аферистам деньги

19 декабря 2025, 13:55
Фото: Нацполиция
Житель Черновицкой области стал жертвой аферистов. Это случилось, когда он хотел купить электростанцию

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

48-летний житель Буковины обратился к стражам порядка. Он рассказал, что обнаружил в интернете объявление о продаже электростанции. Он хотел купить технику, и передал продавцу 20 тысяч гривен подписки. Впоследствии он не получил ни деньги, ни товар.

"Сведения об указанном факте мошенничества полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Буковине путем серии мошеннических звонков от псевдоблаготворителей и фальшивых медработников у местных жителей выманили более 200 тысяч гривен – аферисты получали конфиденциальные данные под предлогом "денежной помощи" или "спасения родственников от ответственности".

