Избил мать до смерти: во Львовской области мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львовской области в суд направили дело 40-летнего жителя Львовского района, обвиняемого в смертельном избиении матери

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили правоохранители в ходе досудебного расследования, 26 октября около 22:30 между мужчиной и его 67-летней матерью возник внезапный конфликт.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник нанес женщине несколько ударов кулаками в голову, а после того как она упала, продолжил избивать ее по разным частям тела.

Пострадавшую с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали, однако на следующий день она скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков.

Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

