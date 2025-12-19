09:58  19 декабря
Смертельное ДТП на Запорожье: погибли две женщины, ребенок и мужчина в больнице
09:26  19 декабря
Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн
08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2025, 11:36

Избил мать до смерти: во Львовской области мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

19 декабря 2025, 11:36
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области в суд направили дело 40-летнего жителя Львовского района, обвиняемого в смертельном избиении матери

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили правоохранители в ходе досудебного расследования, 26 октября около 22:30 между мужчиной и его 67-летней матерью возник внезапный конфликт.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник нанес женщине несколько ударов кулаками в голову, а после того как она упала, продолжил избивать ее по разным частям тела.

Пострадавшую с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали, однако на следующий день она скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков.

Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

Напомним, на Прикарпатье задержали мужчину, который забил соседа до смерти. Полицейские оперативно разыскали подозреваемого по месту жительства. Муж признал свою вину. Ему сообщеили о подозрении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область мать сын тюрьма суд мужчина Избиение
В Киеве мужчина посреди улицы ограбил пенсионерку
18 декабря 2025, 20:15
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
18 декабря 2025, 13:28
На Закарпатье двое мужчин жестоко избили пенсионерку ради вина
17 декабря 2025, 15:27
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Трехлетнего мальчика, оставшегося без родителей в Египте, вернули в Украину
19 декабря 2025, 12:36
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
19 декабря 2025, 12:35
Россияне снова атаковали энергосистему: без света пять областей
19 декабря 2025, 12:13
НАБУ пришло с обысками к мэру Луцка Полищуку
19 декабря 2025, 11:56
На Полтавщине грузовики влетели друг в друга
19 декабря 2025, 11:55
Гараж в Киеве превратили в нарколабораторию: изъято более 154 кг наркотиков
19 декабря 2025, 11:22
Харьковщина под огнем: один человек погиб, семеро пострадали
19 декабря 2025, 10:46
Деньги для Украины в ЕС нашли, но осадок остался
19 декабря 2025, 10:25
Смертельное ДТП на Запорожье: погибли две женщины, ребенок и мужчина в больнице
19 декабря 2025, 09:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »