РФ снова атаковала мост на Одесщине

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне снова атаковала мост в селе Маяки Одесской области, который расположен на автодорога М-15 Одесса-Рени

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

"Прилет по мосту. Похожее движение по нему не скоро восстановят", – написали в одном из телеграмм-каналов.

Как сообщалось, 18 декабря россияне атаковали беспилотником городов в Маяках на трассе Одесса-Рени. В результате вражеского удара погибла 40-летняя женщина.