Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин info@regionews.ua
18 декабря 2025, 23:17

Европе сейчас в какой-то степени выгодна наша война

18 декабря 2025, 23:17
Они продолжают делать бизнес с Россией, торговать нефтью и газом
Они продолжают делать бизнес с Россией, торговать нефтью и газом
иллюстративное фото: из открытых источников
Плюс пока Россия занята нами – они не переключаются на них. Таким образом, пока мы умираем – выигрываем время для европейской оборонки. Мы стали буферной зоной между дикой Россией и сытым, безопасным Западом.

При этом российские замороженные активы нам давать не хотят, оружия дают мало, часто не рабочее и когда уже поздно.

США пробуют стремиться к нам на российские условия перемирия.

Так давайте скажем Европе, что если не дадут достаточно денег и оружия – подпишем что-нибудь на условиях США.

А потом вместе с россиянами вторгнемся в НАТО.

И посмотрим, сколько они продержатся против такой опытной, объединенной армии.

На этих словах все смеются. Но несколько человек задумываются.

Я думаю, что Европе действительно важно донести простое мнение: если Украина рухнет – вы будете следующими.

Нам под оккупацией придется воевать против вас. И вы к столь масштабной технологической войне точно не готовы.

Поэтому деньги, технологии и оружие – это самое дешевое, как вы можете сейчас оплатить свою безопасность.

