На трассе Киев-Одесса автобус столкнулся с КамАЗом: погиб пассажир

Фото: полиция Черкасской области

В Черкасской области в результате столкновения пассажирского автобуса Setra с грузовиком КамАЗ погиб 52-летний мужчина. Авария произошла на трассе М-05 "Киев — Одесса" вблизи села Краснополька Уманского района. К моменту ДТП в автобусе находился 21 человек, 4 пассажира обратились за медицинской помощью

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября около 18:00.

По предварительным данным правоохранителей, 48-летний водитель международного маршрутного автобуса Setra S431 DT не выбрал безопасную скорость и дистанцию, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ с прицепом, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате аварии 52-летний пассажир автобуса погиб на месте происшествия.

К моменту столкновения в салоне находился 21 человек. Четверым пассажирам медицинская помощь была оказана непосредственно на месте ДТП. От госпитализации они отказались.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, что в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. Полиция открыла уголовное производство.