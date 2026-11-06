"Карфаген" обнажил то, о чем нельзя молчать

Общество должно увидеть не отставки, а приговоры и ответственность. "Карфаген" должен быть уничтожен

Общество должно увидеть не отставки, а приговоры и ответственность. "Карфаген" должен быть уничтожен

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Мы привыкли искать врага за линией фронта. Операция НАБУ "Карфаген"показала, что часть из них сидит в наших кабинетах и носит генеральские погоны.

Суть расследования можно объяснить несколькими фразами. По данным следствия, как минимум 12 человек, среди которых должностные лица СБУ, полиции и Офиса генерального прокурора, годами прикрывали криминальный бизнес.

Как минимум 52 мошеннических кол-центра, в которых работали около 2700 человек, ежемесячно платили по 7 тысяч долларов в криптовалюте на кошельки правоохранителей.

Параллельно действовали сеть по продаже наркотиков U420 и производство фальшивых евро. На записях фигуранты даже обсуждают возможный подкуп двух министров за 500 тысяч долларов. А партнёром этой структуры, по данным НАБУ, был гражданин России, руководитель наркосиндиката "Химпром".

Защиту от собственных коллег, по версии следствия, обеспечивал генерал-майор СБУ Сергей Дука. 4 ноября его задержали, а перед этим его охрана направляла на детективов оружие с лазерными целеуказателями. Генерал Службы безопасности, который угрожает оружием антикоррупционным детективам во время войны, – это уже само по себе диагноз.

Но самое страшное даже не деньги. На записях фигуранты спокойно обсуждают пытки людей в подвалах. Они решают, как подкупить или покалечить журналиста Дениса Бигуса. Защитника Мариуполя, прошедшего плен, предлагают избить молотками. Мешали им и местные СМИ, а также журналисты ProKyiv.

Так говорят не мелкие бандиты, а люди, имеющие доступ к государственным базам данных, камерам, правовым и силовым инструментам.

Теперь давайте подумаем, что все это означает во время войны. Государство просит людей идти воевать и отдавать последнее на армию. А в это время фигуранты, по версии следствия, торгуют "белыми билетами" и пропусками. Каждая такая история бьет по мобилизации сильнее любой российской пропаганды. Потому что человек задаётся вопросом: за кого именно он должен воевать?

И еще одна деталь, которую нельзя обойти вниманием. Согласно материалам НАБУ, дело против их детектива Руслана Магамедрасулова фабриковали в СБУ с привлечением ФСБ. То есть враг не просто рядом. Иногда он действует руками наших же силовиков.

Летом 2025 года тысячи людей вышли защищать независимость НАБУ и САП. Тогда многие спрашивали, зачем это нужно в разгар войны.

"Карфаген" дал ответ. По данным следствия, участники этой организации были причастны и к попыткам лишить антикоррупционные органы независимости. Без НАБУ мы бы никогда об этом не узнали.

Теперь слово за Президентом и судом. Общество должно увидеть не отставки, а приговоры и политическую ответственность.

"Карфаген" должен быть уничтожен.