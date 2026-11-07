Буданов заплатит штраф за использование русского языка, - языковая омбудсменка

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Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов признал факт нарушения языкового законодательства после использования русского языка в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Предусмотренный законом штраф должен уплатить в определенные сроки

Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает RegioNews .

По ее словам, коммуникация с Будановым уже прошла. Разговор прошел спокойно, в рамках правового поля.

"В этой конкретной истории все надлежащие юридические процедуры уже запущены: государственный контроль продолжается в соответствии с установленным порядком. Коммуникация с фигурантом инцидента произошла — спокойно, без лишнего пафоса и в рамках правового поля. Факт нарушения признан без попыток найти оправдание или включить защитные реакции. Предусмотренный законом штраф будет сплачен.

В то же время, языковая омбудсменка призвала общество конструктивно отнестись к ситуации и не превращать ее в повод для конфликтов.

"Закон о языке существует для того, чтобы работать, а не раскалывать общество или становиться поводом для бесконечных хейт-штормов", — подчеркнула она.

Ивановская также отметила, что правовое государство предусматривает фиксацию нарушений, их признание и исправление в соответствии с законом, а не публичную травлю.

"Каждый из нас в стрессовых, бытовых или экстремальных обстоятельствах может промахнуться, но зрелость общества измеряется способностью признавать это и нести ответственность. Инцидент исчерпывается так, как и должно быть в цивилизованной стране — через закон и ответственность", — отметила уполномоченная.

Напомним, что суд избрал меру пресечения Валентине Молодой. Она была участницей столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Скандал в Петропавловской Борщаговке вспыхнул 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. В настоящее время они находятся в медицинском центре НГУ.

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