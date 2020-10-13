"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Ровенской области

В Ровенской области в списки «Слуги народа» попало очень мало тех, кого называют «новыми лицами», то есть людей, которые ранее не были во власти. Наоборот, ровенские «зеленые» кандидаты стали наглядной демонстрацией того, что все провластные партии рано или поздно становятся пристанищем для чиновников различного калибра

В Ровенской области в списки «Слуги народа» попало очень мало тех, кого называют «новыми лицами», то есть людей, которые ранее не были во власти. Наоборот, ровенские «зеленые» кандидаты стали наглядной демонстрацией того, что все провластные партии рано или поздно становятся пристанищем для чиновников различного калибра

RegioNews продолжает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди – Ровенщина.

Список партии "Слуга народа" на выборах в Ровенский облсовет является очень показательным в плане ассимиляции партии власти под местное чиновничество. И даже если мы увидим в первой десятке единого списка "слуг" попытку создать эрзац политики нового качества, который может ввести в заблуждение неискушенного избирателя, то изучив первые номера партийных списков в территориальных округах области (а именно эти лица являются вероятными будущими депутатами), иллюзий о "новом качестве" не останется. Ведь здесь мы найдем руководителей разных уровней – преимущественно коммунальных предприятий и органов государственной власти.

На фото: Андрей Карауш

Первый кандидат единого списка Андрей Карауш является директором областного коммунального предприятия "Ровноводоканал". Он уже достаточно давно, хоть и не слишком успешно ищет себя в политике. Так, в 2014 году Карауш баллотировался как самовыдвиженец в народные депутаты по мажоритарке в Ровно, но получил меньше 1% голосов избирателей. Кандидат является специалистом в жилищно-коммунальном хозяйстве, ведь до работы в "Ровноводоканале" он некоторое время работал в коммунальной сфере на Кировоградщине, которая и является его малой родиной. В Ровно перебрался около десяти лет назад.

Первым номером на ТИО №1 стал Владимир Рашовский - владелец, руководитель и учредитель нескольких предприятий. Сфера деятельности достаточно широка, от торговли цветами до нефтепереработки. Свою политическую карьеру Рашовский до недавнего времени связывал с "Батькивщиной" - он был депутатом одного из местных советов от партии Юлии Тимошенко, а также числился помощником нардепа от этой политсилы. Но в 2019-м, на выборах Верховной Рады, баллотировался как самовыдвиженец "Слуги народа" по 155-му избирательному округу и проиграл с небольшим отставанием самовыдвиженцу Мялику.

На фото: Lamborghini Aventador SVJ

Рашовский оказался в эпицентре внимания местной общины когда летом прошлого года засветился за рулем спортивного автомобиля Lamborghini Aventador SVJ за 15 миллионов гривен. Впоследствии он отрицал, что это его машина. Хотя и оказалось, что он действительно является любителем дорогих и необычных машин.

"Зеленым" кандидатом №1 на ровенском ТИО №2 стал заведующий отделением в Млыновский центральной районной больницы Виктор Красовский. Элитных автомобилей, в отличие от упомянутого выше коллеги, в семье Красовского нет – только "Жигули" и трактор "Т-16". Зато есть просторный дом в Млинове на 300 квадратных метров.

А вот первый номер в территориальном округе №3 партийное руководство доверило Людмиле Марининой - первому заместителю председателя Сарненской РГА. До получения этой должности, Маринина работала в образовании, была директором школы. Также является действующим депутатом Ровенского облсовета от "Батькивщины".

Еще один врач, на этот раз главный, возглавляющий территориальный список "Слуги народа" в округе №4. Роман Шустик является руководителем коммунального предприятия "Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр имени Полищука" Ровенского областного совета. В 2017 году Шустика задерживали правоохранители на взятке в 2 тысячи долларов – якобы за трудоустройство на должность в возглавляемой им больнице. Его даже "закрывали" на 60 суток под стражу по решению суда, но выпустили под залог в 168 тыс. грн. Но судя по тому, что дело заглохло, а Роман Петрович продолжает работать на своей должности, дело закончилось ничем.

Во главе партийного списка в ТИО №5 стала Юлия Шигорева, которая работает советником председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля, который на этих выборах баллотируется на должность городского председателя Ровно. Год назад Шигорева уволилась с должности руководительницы ровенского городского Центра предоставления административных услуг, которым руководила в течение четырех лет. И должна была занять должность заместителя Коваля, но была вынуждена довольстоваться только местом советника.

Первым номером в списке "слуг" в ТИО №6 является Александр Коваль, который работает председателем Костопольской РГА. Коваль, до того, как занять эту должность при президентстве Владимира Зеленского, несколько лет был первым заместителем главы района и некоторое время даже исполнял его обязанности. Примечательно, что отец Александра – Сергей Коваль - был руководителем Костопольской РГА во времена президентства Виктора Януковича. А сам Коваль-младший всю свою недолгую профессиональную деятельность осуществлял исключительно в этом органе государственного управления – с момента окончания вуза.

Возглавить список президентской партии в ровенском ТИО №7 выпала честь предпринимателю Олегу Стратюку. Главный момент, который портит резюме Олега Александровича – его работа помощником народного депутата Романа Иванисова, который был фигурантом известного скандала о групповом изнасиловании. Стратюк, конечно, попытался "отгрести" от своего политического патрона, который вдруг стал токсичным. И подал заявление на сложение полномочий помощника. Но в памяти системы документооборота Верховной Рады этот факт остается.

Первое место в списке "Слуги народа" в ТИО №8 закрепили за действующим председателем Ровенского районного совета Николаем Сальчуком. Он депутатствует в этой райсовете еще с 2010 года. В 2015-м, когда он снова попал в раду, его избрали заместителем председателя, а в 2018-м сделали главой органа. Сальчук связан с бывшим нардепом Юрием Вознюком, который входил в "Батькивщину" и "Народный фронт". При этом жена Сальчука Оксана руководит ровенским областным управлением юстиции.

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