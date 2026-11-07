Россия атаковала предприятия в Кременчуге: четверо пострадавших

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В Кременчуге на Полтавщине в результате российской атаки беспилотниками пострадали четыре человека. Вражеские БпЛА попали по территории частных предприятий на двух локациях, там возникли пожары

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич, передает RegioNews .

"В Кременчуге зафиксировано попадание вражеских БПЛА по территории частных предприятий на двух локациях. Возникли пожары", - написал он.

По словам главы ОВА, сейчас известно о четырех травмированных.

Также ранее Виталий Дьяковнич сообщал о попадании российского беспилотника по территории частного предприятия в Градижской общине Кременчугского района.

Еще один БПЛА упал на открытой местности. Взрывной волной повреждены кровля и окна частного дома.

Напомним, что в Харькове утром 7 ноября зафиксировали российские удары по Немышлянскому и Слободскому районам. В результате попадания в нежилое здание в Слободском районе разрушена часть сооружения, вспыхнул пожар.