22:40  06 ноября
В Виннице 12-летний мальчик погиб на железной дороге
22:25  06 ноября
Удары по Сумам: есть раненые, разрушенные дома
20:50  06 ноября
Пограничники "разорвали на куски" российские "ждуны"
UA | RU
UA | RU
07 ноября 2026, 01:35

Ветеран Назар Грабар объяснил, почему он не стал героем "Холостяка"

07 ноября 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Актер и ветеран Назар Грабарь признавался, что ему предлагали стать героем шоу "Холостяк". Теперь он объяснил, почему он отказался от этой идеи

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Назара Грабара, он не верил, что может обрести любовь на проекте, но рассматривал идею принять участие в шоу. Он отметил, что для него это было предложение работы.

"По гонорару сошлись, уже все нормально было. Я хотел отнестись к этому, как к работе. Конечно, никто там себе любви не ищет. Это шоу не о любви. Это шоу, чтобы смотрели люди и кринджировали. Холостяк – это максимально развлекательное шоу. Это комическое шоу уже", - рассказал актер.

Однако в последний момент он передумал. По его словам, он испугался, что телеканал может спекулировать на истории гибели его старшего брата Ильи, который вместе с ним служил на фронте.

Потому что я знаю, как канал умеет выкручивать истории, как канал умеет выдавливать слезу из людей. И я тогда сидел в Буче дома на лавочке и так думаю: "Да, гонорар хороший, можно будет не работать много месяцев". А потом такой: "Боже, а ведь они так выкрутят, что у меня такая потеря, такая гибель. Это будет в каждом шоу, они осквернят память", - говорит Грабар.

Напомним, что героем нового сезона "Холостяка" стал спортсмен Вячеслав Кравцов . Фанаты баскетбола хорошо знают его по команде "Днепр".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певица Камалия заявила о попытке отравления и ограбления
04 ноября 2026, 01:35
Актриса Ирина Сопонару решила уехать из Киева
04 ноября 2026, 00:55
Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ
04 ноября 2026, 00:35
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Певица MamaRika попала в больницу: она объяснила, что произошло
07 ноября 2026, 00:55
Победительница Холостяка ждет первенца
07 ноября 2026, 00:35
Дизель наконец падает: как изменились ценники на АЗС
06 ноября 2026, 23:55
Инфляция в Украине ускорится: что будет с ценами
06 ноября 2026, 23:40
В Киевской области массово травят животных: что происходит
06 ноября 2026, 23:25
Похитил сейф с более чем $36 тысячами и закопал деньги в лесу: в Киеве будут судить мужчину
06 ноября 2026, 22:55
В Харьковской области "юрист" выманивал из больного военного 10 тысяч "зелеными"
06 ноября 2026, 22:55
В Виннице 12-летний мальчик погиб на железной дороге
06 ноября 2026, 22:40
Удары по Сумам: есть раненые, разрушенные дома
06 ноября 2026, 22:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Пекар
Виталий Шабунин
Все блоги »