Ветеран Назар Грабар объяснил, почему он не стал героем "Холостяка"

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Актер и ветеран Назар Грабарь признавался, что ему предлагали стать героем шоу "Холостяк". Теперь он объяснил, почему он отказался от этой идеи

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Назара Грабара, он не верил, что может обрести любовь на проекте, но рассматривал идею принять участие в шоу. Он отметил, что для него это было предложение работы.

"По гонорару сошлись, уже все нормально было. Я хотел отнестись к этому, как к работе. Конечно, никто там себе любви не ищет. Это шоу не о любви. Это шоу, чтобы смотрели люди и кринджировали. Холостяк – это максимально развлекательное шоу. Это комическое шоу уже", - рассказал актер.

Однако в последний момент он передумал. По его словам, он испугался, что телеканал может спекулировать на истории гибели его старшего брата Ильи, который вместе с ним служил на фронте.

Потому что я знаю, как канал умеет выкручивать истории, как канал умеет выдавливать слезу из людей. И я тогда сидел в Буче дома на лавочке и так думаю: "Да, гонорар хороший, можно будет не работать много месяцев". А потом такой: "Боже, а ведь они так выкрутят, что у меня такая потеря, такая гибель. Это будет в каждом шоу, они осквернят память", - говорит Грабар.

Напомним, что героем нового сезона "Холостяка" стал спортсмен Вячеслав Кравцов . Фанаты баскетбола хорошо знают его по команде "Днепр".