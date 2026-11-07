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07 ноября 2026, 15:16

ГУР установило российских летчиков, сбросивших ФАБ-3000 на укрытие в Камышевахе

07 ноября 2026, 15:16
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Фото: ГСЧС
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ГУР Министерства обороны установило личности российских военных, причастных к авиационному удару по гимназии "Источник" в поселке Камышеваха Запорожской области. Для атаки российская армия привлекла четыре самолета Су-34. Среди использованных боеприпасов была авиабомба ФАБ-3000

Об этом сообщает ГУР, передает RegioNews .

По данным разведки, 2 ноября в 09:45 две российские управляемые авиабомбы попали в гимназию "Источник". В результате удара были разрушены спортивный зал и хозяйственное здание.

Приблизительно через час российские военные сбросили еще одну авиабомбу ФАБ-3000 на подземное помещение учебного заведения. Там размещались пункт несокрушимости и укрытия для местных жителей.

В результате взрыва люди оказались под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Часть найденных тел до сих пор не удалось идентифицировать. У родственников пропавших без вести отобрали образцы ДНК для установления личностей погибших.

По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться тела еще около 30 человек.

По информации ГУР, авиационный удар спланировал полковник Федор Владимирович Зубаков – начальник группы огневого поражения штаба группировки войск "Днепр" российской армии.

К атаке привлекли четыре самолета Су-34. Непосредственно бомбовые удары совершала тактическая авиационная группа № 5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва Генерального штаба ВС РФ.

Эта группа сформирована на базе 11-го смешанного авиационного полка и 559-го бомбардировочного авиационного полка.

Кого из российских лётчиков идентифицировала разведка

ГУР установило лица шести российских военнослужащих, участвовавших в сбросе авиабомб на Камышевахе:

  • капитан Елисеев Сергей Александрович;

  • капитан Зверев Дмитрий Андреевич;

  • старший лейтенант Плотников Родион Сергеевич;

  • старший лейтенант Игнатьев Никита Викторович;

  • старший лейтенант Соколенко Максим Викторович;

  • лейтенант Перекрест Вадим Олегович.

Экипаж еще одного российского самолета устанавливают.

В ГУР подчеркнули, что продолжают устанавливать причастных к российским военным преступлениям против Украины.

Напомним, что число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожского района 2 ноября возросло до 55 человек. За прошедшие сутки спасатели обнаружили под завалами тела и фрагменты тел еще девяти погибших.

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