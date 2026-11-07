В Ровенской области в ДТП травмировались четыре человека

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенском районе в результате ДТП травмировались четыре человека, среди них — 17-летняя девушка. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждения Ровно. Полицейские начали досудебное расследование

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Автопроисшествие произошло 6 ноября около 23:50 на автодороге Устилуг-Луцк-Ровно вблизи села Заря.

По предварительным данным, 21-летний житель поселка Клевань за рулем автомобиля Chery Eastar во время обгона выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen Touran, которым управлял 25-летний житель Луцка.

В результате столкновения травмировались четыре человека. У водителя Volkswagen диагностировали ушиб грудной клетки и закрытый перелом руки.

Также пострадали три пассажира Chery: 18-летний житель села Голышев, а также 17-летняя девушка и 21-летний мужчина из Клевани. Всех четырех с травмами разной степени тяжести доставили в больницы Ровно.

Оба автомобиля изъяли. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП и проводят досудебное расследование.

Напомним, утром 5 ноября вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода . От полученных травм мужчина погиб на месте.