Инфляция в Украине ускорится: что будет с ценами

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В Национальном банке Украины уже подготовили новый сценарий "экономических событий". Дело в том, что под давлением военных факторов стоимость жизни в Украине изменится

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По прогнозу НБУ, по итогам этого года инфляция ускорится до 12,5%. Это говорит о том, что стоимость базовых товаров и услуг для украинцев будет ощутимо возрастать.

Главным фактором называют войну. По оценкам аналитиков, только последствия российских обстрелов энергетики и инфраструктуры прибавят к общему показателю около 0,7 процентного пункта. На ценники также окажут влияние расходы бизнеса на горючее и расширение бюджетных расходов государства.

"В 2027 году инфляция замедлится до 7,3% год к году. Этому должно поспособствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть и меры монетарной политики", - ожидают в НБУ.

Напомним, осенью инфляция в Украине продолжала расти. Это повлияло на стоимость товаров и услуг.