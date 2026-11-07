Россия атаковала Киев дронами: в двух районах возникли пожары

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В Киеве в результате российской атаки беспилотников возникли пожары в Шевченковском и Оболонском районах. В Шевченковском районе БпЛА попал в частный жилой дом, также повреждены два соседних дома

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, в Шевченковском районе зафиксировали попадание российского беспилотника в частный жилой дом.

"В одном частном доме в Шевченковском районе возгорание. Повреждены также два дома рядом", - сообщил Кличко.

Также в результате атаки возник пожар в складском помещении в Оболонском районе.

"В Оболонском районе возгорание на большой площади складского помещения. Пожарные подразделения работают на месте", - отметил городской голова.

На местах работают экстренные и пожарно-спасательные службы. Информация о пострадавших пока не приводилась.

Напомним, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 7 ноября и утром пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Под ударом оказалось несколько районов столицы. Повреждены жилые дома, детский сад, нежилые здания и Северный мост.