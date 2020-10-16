За "всенародный опрос" Зеленского заплатят меценаты - нардеп

Юридически опрос будет закреплен соответствующим законопроектом

Юридически опрос будет закреплен соответствующим законопроектом

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире "Громадське радіо".

По ее словам, Зеленский лично давал ориентиры и выбирал направления 5 вопросов "всенародного опроса", а именно проводить опрос будет общественная организация за средства меценатов "украинского происхождения".

Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами", - отметила Кравчук.

По ее информации, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами.

Есть много меценатов неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны", - добавила она.

Нардеп также отметила, что средства будут украинского происхождения. "Юридически это опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект", - подчеркнула Кравчук.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму. Позже стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского.