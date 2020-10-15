ЦИК аккредитовала еще 90 международных наблюдателей на местные выборы

Всего аккредитацию получили уже 312 официальных наблюдателей

Всего аккредитацию получили уже 312 официальных наблюдателей

Фото: ЦВК

Центральная избирательная комиссия аккредитовала еще 90 международных наблюдателей, которые будут контролировать процесс голосования во время местных выборов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Рассмотрев соответствующие обращения от трех иностранных государств и пяти международных организаций, Центризбирком аккредитовал 90 официальных наблюдателей: 19 - от Венгрии, 5 - от Федеративной Республики Германия, одного - от Казахстана", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что аккредитацию получили 24 наблюдателя от Комитета "За открытую демократию", 27 - от Национального демократического института международных отношений, 1 - от Международного фонда за лучшее управление, 10 - от Всемирного конгресса украинцев, и 3 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

Всего по состоянию на вечер 15 октября были аккредитованы уже 312 официальных наблюдателей: 41 - от шести иностранных государств и 271 - от девяти международных организаций.

Напомним, в Одессе ЦИК сформировала новый состав городского избиркома.