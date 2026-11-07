На Житомирщине из-за удара РФ загорелся объект топливной инфраструктуры

Фото: ГСЧС

В Звягельском районе Житомирской области 7 ноября в результате российского удара вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

"В Звягельском районе Житомирской области в результате российского удара вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры. Спасатели ликвидировали возгорание. Информации о погибших и травмированных нет", - сообщили в ГСЧС.

К ликвидации последствий атаки привлекли 34 спасателя и 13 единиц техники.

Напомним, что в Харькове утром 7 ноября зафиксировали российские удары по Немышлянскому и Слободскому районам. В результате попадания в нежилое здание в Слободском районе разрушена часть сооружения, вспыхнул пожар.