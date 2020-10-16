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16 октября 2020, 10:07 18

Всеукраинский опрос: Зеленский озвучил три финальных вопроса

16 октября 2020, 10:07 18
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Опрос будет проводиться в день местных выборов, 25 октября
Опрос будет проводиться в день местных выборов, 25 октября
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский официально объявил три финальных вопроса всенародного опроса.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, информирует RegioNews.

Так, будут вынесены вопросы:

  • Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
  • Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенными Будапештским меморандумом?

"Поддерживаешь их? Тогда приходи 25 октября на участки и дай нам знать твое мнение", - сообщил Зеленский

Также президент призвал предлагать вопросы для следующих опросов.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

14 октября стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит ли за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.

15 октября президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который будет выноситься на всеукраинском опросе в день местных выборов 25 октября. Он будет касаться создания экономической зоны на Донбассе.

Отметим, что 15 октября в сети также появились все вопросы, которые планируют задать избирателям по инициативе Владимира Зеленского 25 октября. Однако, как сообщал ранее заместитель главы ВР Руслан Стефанчук, официально их должен был огласить только президент.

Украина опрос президент голосование Местные выборы
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