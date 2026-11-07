В Минобороны предупредили о технических работах в "Резерв+"
Сервисы приложения "Резерв+" вечером 7 ноября могут быть временно недоступны из-за плановых технических работ. Ограничения будут действовать с 20:00 до 23:00
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает RegioNews .
В настоящее время пользователи могут столкнуться с задержками при получении или обновлении электронного военно-учетного документа. Также технические работы могут повлиять на доступность других услуг приложения.
В Минобороны советуют заранее загрузить электронный документ на телефон, если он может пригодиться вечером.
"Для этого на главном экране Резерв+ нажмите "+" и выберите "Загрузить PDF". Если во время работ документ не обновится, попробуйте позже. Повторно входить в аккаунт не нужно", - пояснили в ведомстве.
После завершения технических работ все сервисы "Резерв+" будут работать в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что Кабмин обновил порядок предоставления и переоформления отсрочок от мобилизации. Военнообязанные, уже имеющие действующую отсрочку, смогут переоформить ее по другому законному основанию без риска потерять право на отсрочку при рассмотрении заявления.