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07 ноября 2026, 16:58

Россия за сутки 18 раз атаковала энергетические объекты Украины, - Шмигаль

07 ноября 2026, 16:58
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Фото: ГСЧС
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За последние 24 часа энергетические объекты Украины потерпели 18 российских поражений. Украина рассчитывает на дополнительную помощь Германии для восстановления энергетической инфраструктуры и усиления ее защиты

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмигаль по итогам онлайн-разговора с федеральным министерством экономики и энергетики Германии Екатериной Райхе, передает RegioNews .

Стороны обсудили дополнительную поддержку российской энергетики на фоне систематических российских атак. Шмигаль подчеркнул, что помощь международных партнеров сейчас критически важна.

"Только за последние 24 часа энергетические объекты Украины потерпели 18 поражений", - сообщил министр.

Среди приоритетов украинской стороны он назвал пополнение резервов энергетического оборудования и усиление защиты инфраструктуры, в частности, переходов линий электропередачи через Днепр.

"Договорились о финансовой поддержке партнерами закупок продукции, необходимой для восстановительных работ. Рассчитываем также на поставки трансформаторов, турбин и генераторов, которые производят, в частности, немецкие производители", - отметил Шмигаль.

Кроме того, Украина и Германия договорились координировать дипломатические усилия, чтобы усилить давление на Россию из-за недавней атаки на электроподстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС.

Шмигаль также поблагодарил германское правительство за поддержку украинской энергетики. По его словам, взносы Германии в Фонд поддержки энергетики Украины превысили 806 млн. евро. Кроме того, страна передала 363 гуманитарных груза с энергетическим оборудованием общим весом около 3794 тонн.

Напомним, что в Звягельском районе Житомирской области 7 ноября в результате российского удара вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры.

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