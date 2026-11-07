В Кракове неизвестные открыли стрельбу из автомобиля: есть жертвы

Фото: RMF FM

В центре польского Кракова на Главной рыночной площади (Rynek Główny) произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь из автомобиля. В результате инцидента два человека погибли, еще десять получили ранения

Об этом сообщает Polsat news, передает RegioNews .

Стрельба произошла 7 ноября около 15:00 по местному времени. По информации польских СМИ, неизвестные заехали на автомобиле на территорию площади и начали стрелять.

На месте происшествия работают спасатели, медики и милиционеры. У костела Святой Марии приземлился вертолет Воздушной службы скорой помощи. На витринах магазинов видны следы от шаров.

Полиция Кракова сообщила о задержании подозреваемого. Во время полицейской операции ранения получили двое правоохранителей.

Местные власти призвали жителей города оставаться дома, а находящихся вблизи места стрельбы перейти к безопасному месту.

Напомним, что ранее в Тернополе вооруженный мужчина захватил в заложники управляющую магазин. Сообщение об инциденте в торговом заведении в Тернополе поступило в полицию 5 ноября около 11:00.