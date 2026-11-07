Украинские "Нептуны" поразили завод в Орле, производивший компоненты для ракет РФ

Фото: Минобороны

В ночь на 7 ноября Силы обороны Украины нанесли удар береговыми ракетными комплексами "Нептун" по российскому предприятию военно-промышленного комплекса "Протон-Электротекс" в Орле Орловской области РФ

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews .

По информации Генштаба, "Протон-Электротекс" является одним из ведущих российских производителей оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла.

Предприятие производит, в частности, модули для крылатых авиационных ракет Х-71 "Ковер", а также переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Поражение предприятия усложняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми армия РФ бьет по украинским городам", - пояснили в Генштабе.

В настоящее время масштабы нанесенного предприятию ущерба уточняются.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим военно-экономический потенциал России.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Генштабе.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и противовоздушной обороны в Ростовской области РФ. В частности, поражен комбинат "Каменский" , вовлеченный в производство ракет.