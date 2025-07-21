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21 липня 2025, 10:39

Посадовець НАБУ затриманий за підозрою у зв'язках із РФ — деталі спецоперації

21 липня 2025, 10:39
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фото: Офіс Генпрокурора
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Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили Руслана Магамедрасулова, одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ, на веденні бізнесу з Росією та можливій співпраці з російськими спецслужбами

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, Магамедрасулов, який офіційно дислокується в місті Дніпро та координує роботу Бюро у прифронтових областях (Дніпропетровська та Запорізька), мав контакти з представниками країни-агресора та допомагав своєму батьку — підприємцю Сентябреві Магамедрасулову — незаконно продавати технічну коноплю до республіки Дагестан (РФ).

Слідство також з'ясовує, чи передавав посадовець РФ таємну інформацію, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

Крім того, встановлено тісні зв'язки Магамедрасулова з нардепом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який, за оперативними даними, співпрацює з російськими спецслужбами та впливає на окремі процеси в НАБУ.

Під час перевірки також з'ясувалося, що:

  • Батько фігуранта має російське громадянство, але цей факт не був вказаний під час отримання доступу до держтаємниці.
  • Його мати — Ірина Магамедрасулова — проживає у Києві, однак отримує пенсію від так званої "ДНР", публікує проросійські дописи в соцмережах та висловлює підтримку війні РФ проти України.

Попри посадові обов'язки у прифронтових регіонах, Руслан Магамедрасулов постійно перебував у Києві та нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де провів кілька тижнів.

Наразі готується повідомлення про підозру за статтею 111-2 ККУ — пособництво державі-агресору.

Досудове розслідування триває. СБУ та ОГП проводять заходи для з'ясування всіх обставин справи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора проводять спецоперацію, мета якої — нейтралізація російського впливу на НАБУ. Згодом у відомстві підтрведили обшуки у їхніх співробітників.

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