18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 20:26

Кабмін розпустив наглядову раду "Енергоатому": чекають на терміновий аудит

11 листопада 2025, 20:26
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом"

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Свириденко нагадала, що наглядова рада була обрана у 2023 році в межах корпоративної реформи за конкурсом, і саме на неї лежить повнота контролю за діяльністю компанії, включно з призначенням менеджменту. Водночас уряд не втручався в її роботу, тому саме наглядова рада має нести відповідальність за ситуацію в компанії.

Прем’єр зазначила, що Мінекономіки протягом тижня подасть Кабміну пропозиції щодо нового складу наглядової ради після консультацій з міжнародними партнерами. Новий склад повинен оперативно перезапустити керівництво компанії та провести повний аудит "Енергоатому", а також надавати допомогу правоохоронцям у розслідуванні можливих фактів корупції.

"Доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит Енергоатому, в тому числі щодо закупівель", – зазначила Свириденко.

Вона підкреслила, що очікує на швидкі результати аудиту, які будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам.

Як повідомлялось, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Енергоатом Свириденко Юлія Анатоліївна Кабінет міністрів
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
У Болгарії залишився бензин лише на місяць через санкції США проти "Лукойла": подробиці
11 листопада 2025, 21:27
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
11 листопада 2025, 20:58
Одеса під масштабною атакою дронів: у місті лунають вибухи
11 листопада 2025, 20:47
Відключення світла в Україні: 12 листопада запроваджують обмеження споживання електроенергії
11 листопада 2025, 20:33
Новий рівень бізнесу у Запоріжжі: МАФи на даху кінотеатру
11 листопада 2025, 19:59
У Запоріжжі зловмисники вкрали гуманітарну допомогу на 8 мільйонів: що відомо
11 листопада 2025, 19:50
На фронті спалахнула смертельна хвороба: яка причина
11 листопада 2025, 19:46
Українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально – ЗМІ
11 листопада 2025, 19:44
На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води
11 листопада 2025, 19:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »