Кабмін розпустив наглядову раду "Енергоатому": чекають на терміновий аудит

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Свириденко нагадала, що наглядова рада була обрана у 2023 році в межах корпоративної реформи за конкурсом, і саме на неї лежить повнота контролю за діяльністю компанії, включно з призначенням менеджменту. Водночас уряд не втручався в її роботу, тому саме наглядова рада має нести відповідальність за ситуацію в компанії.

Прем’єр зазначила, що Мінекономіки протягом тижня подасть Кабміну пропозиції щодо нового складу наглядової ради після консультацій з міжнародними партнерами. Новий склад повинен оперативно перезапустити керівництво компанії та провести повний аудит "Енергоатому", а також надавати допомогу правоохоронцям у розслідуванні можливих фактів корупції.

"Доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит Енергоатому, в тому числі щодо закупівель", – зазначила Свириденко.

Вона підкреслила, що очікує на швидкі результати аудиту, які будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам.

Як повідомлялось, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.