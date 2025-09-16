Детектив НАБУ Магамедрасулов, який вів справу Міндіча, отримав нову підозру

фото: censor.net

Правоохоронці повідомили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із Росією, про нову підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри одному із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі знаходиться під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час досудового розслідування виявлено нові факти протиправної діяльності вказаного високопосадовця НАБУ та на основі зібраних доказів йому повідомлено про нову підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення.

У відомстві імені підозрюваного не називають, але за даними "Української правди" йдеться про детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Як повідомлялось, Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Нагадаємо, у липні співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова викрили на можливих зв'язках із Росією та незаконній торгівлі технічною коноплею. За даними слідства, він координував роботу Бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях і налагоджував контакти з представниками країни-агресора.

Нещодавно в Офісі Генпрокрора розповіли про нові матеріали у справі щодо ймовірної незаконної діяльності Магамедрасулова та його батька.

Водночас, за даними журналістів видання "Українська правда", співробітник НАБУ, підозрюваний у держзраді, був ключовим у справі друга президента Тимура Міндіча.