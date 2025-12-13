Системна брехня як стиль російської політики
Таке явище як "кузовлєвщина" – брехня про військові успіхи задля отримання незаслужених нагород (зокрема, окупаційний генерал кузовлєв публічно доповів путіну про "повне завершення захоплення Купʼянська" та отримав омріяну зірку хероя) вже настільки розповсюджене, що я б на місці американців не довіряв тепер жодному слову росіян про реальну ситуацію на фронті.
Зовсім по-іншому тепер сприймається і вся ця маячня з "цілями денацифікації", коли кремлівські, а надто – іх очільник, основну увагу зосередили на захопленні додаткових шматків суверенноі украінськоі території.
Враховуючи, що ворог системно бреше, можна зробити три основних висновки:
По-перше: там дійсно "підгорає".
По-друге: з росііською економікою війни все набагато гірше, ніж про це говориться.
По-третє: з боку росіян не буде зараз жодного рішення щодо довготривалого миру.
Російські окупанти надто прямолінійно сприйняли поради про введення в оману супротивника під час війни, які дійсно містяться в деяких давніх трактатах про мистецтво війни. Вони просто зробили суцільну брехню основою своєі стратегіі.
Прошу врахувати при прийнятті украінським керівництвом важливих державних рішень.