10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
10 листопада 2025

Стало відомо, хто входив до корупційної схеми в енергетичній сфері, викритої НАБУ

10 листопада 2025
Фото: НАБУ/САП
НАБУ та САП викрили злочинну організацію, до складу якої увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи

Про це пише народний депутата Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, ця група побудувала масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, включаючи Національну атомну енергогенеруючу компанію "Енергоатом".

Серед членів угруповання були встановлені такі особи:

  • Ігор Миронюк – ексрадник міністра енергетики;
  • Дмитро Басов – виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";
  • Тимур Міндіч – бізнесмен, керівник цієї злочинної організації;
  • чотири працівники "бек-офісу", які займалися легалізацією коштів.

У НАБУ розповіли, що основною діяльністю злочинної організації було отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому", яка становила 10-15% від вартості укладених контрактів. Контрагенти змушені були сплачувати ці суми як "відкати" для уникнення блокування фінансових операцій або збереження свого статусу постачальника.

Внутрішньо ця схема отримала назву "шлагбаум".

Керівник організації залучив Миронюка та Басова до реалізації цієї схеми, використовуючи їх зв'язки у міністерстві та державній компанії для контролю над кадровими рішеннями, закупівельними процесами та фінансовими потоками.

Практично контроль над стратегічним підприємством із річними доходами понад 200 млрд грн здійснювали сторонні особи без офіційних повноважень, виконуючи функції так званих "смотрящих".

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють додаткові факти й осіб, які можуть бути причетні до цієї діяльності.

НАБУ також оприлюднило аудіозаписи, на яких, за версією слідства, посадовці обговорюють схеми "відкатів"під час реалізації проєктів із будівництва укриттів та захисних конструкцій для енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

В той самий день детективи проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Народний депутат Ярослав Железняк подав до Верховної Ради заяву про звільнення Германа Галущенка з посади Міністра юстиції. Окрім цього, він ініціював постанову про звільнення Світлани Гринчук із посади Міністра енергетики.

