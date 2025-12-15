Фото: t1ua

До лікарів звернулися батьки дитини зі скаргами на різке погіршення самопочуття, під час обстеження була виявлена рідкісна та небезпечна патологія

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

На Волині лікарі надали допомогу 7-річній дівчинці, зі шлунка якої видалили майже кілограм волосся. Про рідкісний випадок повідомили місцеві медіа з посиланням на Волинське обласне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства. Наприкінці листопада дитину госпіталізували зі скаргами на відсутність апетиту та порушення травлення. Після обстежень медики запідозрили наявність стороннього утворення у шлунку.

Попередній діагноз поставили під час ультразвукового дослідження, а згодом його підтвердила фіброгастроскопія. Лікарі виявили трихобезоар – щільне скупчення волосся, слизу та залишків їжі. Хірургічна команда змогла видалити утвір ендоскопічно, без відкритої операції. Для цього трихобезоар розділили на кілька частин і поступово дістали зі шлунка дитини.

За словами медиків, трихобезоар формується через звичку ковтати або висмикувати волосся. Таку поведінку часто пов’язують із психологічним напруженням, тривалим стресом або тривожними станами. Волосся не перетравлюється, тому з часом накопичується і може частково або повністю заповнювати шлунок. У складних випадках це призводить до блювання, різкого схуднення та неможливості нормально харчуватися.

У лікарні зазначають, що подібні випадки трапляються рідко. Востаннє трихобезоар у дітей тут видаляли у 2021 році, тоді утворення заповнило шлунок і частину кишківника. Такий стан відомий у медицині як "синдром Рапунцель". Фахівці наголошують, що батькам варто звертати увагу на зміни у поведінці дитини та своєчасно звертатися до лікарів, адже рання діагностика дозволяє уникнути складних хірургічних втручань.

