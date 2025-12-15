17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
UA | RU
UA | RU
15 грудня 2025, 18:07

На Волині медики витягли зі шлунка 7-річної дівчинки майже 1 кг волосся

15 грудня 2025, 18:07
Читайте также на русском языке
Фото: t1ua
Читайте также
на русском языке

До лікарів звернулися батьки дитини зі скаргами на різке погіршення самопочуття, під час обстеження була виявлена рідкісна та небезпечна патологія

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

На Волині лікарі надали допомогу 7-річній дівчинці, зі шлунка якої видалили майже кілограм волосся. Про рідкісний випадок повідомили місцеві медіа з посиланням на Волинське обласне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства. Наприкінці листопада дитину госпіталізували зі скаргами на відсутність апетиту та порушення травлення. Після обстежень медики запідозрили наявність стороннього утворення у шлунку.

Попередній діагноз поставили під час ультразвукового дослідження, а згодом його підтвердила фіброгастроскопія. Лікарі виявили трихобезоар – щільне скупчення волосся, слизу та залишків їжі. Хірургічна команда змогла видалити утвір ендоскопічно, без відкритої операції. Для цього трихобезоар розділили на кілька частин і поступово дістали зі шлунка дитини.

За словами медиків, трихобезоар формується через звичку ковтати або висмикувати волосся. Таку поведінку часто пов’язують із психологічним напруженням, тривалим стресом або тривожними станами. Волосся не перетравлюється, тому з часом накопичується і може частково або повністю заповнювати шлунок. У складних випадках це призводить до блювання, різкого схуднення та неможливості нормально харчуватися.

У лікарні зазначають, що подібні випадки трапляються рідко. Востаннє трихобезоар у дітей тут видаляли у 2021 році, тоді утворення заповнило шлунок і частину кишківника. Такий стан відомий у медицині як "синдром Рапунцель". Фахівці наголошують, що батькам варто звертати увагу на зміни у поведінці дитини та своєчасно звертатися до лікарів, адже рання діагностика дозволяє уникнути складних хірургічних втручань.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині 41-річна мешканка Костополя звинуватила сімейного лікаря у неналежному огляді її 3-річної доньки, яка 9 листопада скаржилася на болі в животі, а через три дні була госпіталізована до обласної лікарні. Після операції 12 листопада та повторного хірургічного втручання через два дні дитина померла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область трихобезоар синдром Рапунцель лікарі Операція дитина дівчинка діти
З Куп'янська евакуювали 14 людей, серед них – троє дітей
15 грудня 2025, 09:58
На Волині пʼяний водій BMW вʼїхав у припарковане авто: загинув 17-річний хлопець
15 грудня 2025, 09:57
Пожежа на 16-му поверсі у Кривому Розі: з диму врятували 8 людей, серед них – 4 дитини
14 грудня 2025, 14:04
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
В Одесі поступово відновлюють мобільний зв’язок
15 грудня 2025, 21:55
Євросоюз поставив Україні обіцяні 2 мільйони артилерійських снарядів
15 грудня 2025, 21:20
Міністерство оборони Туреччини повідомляє про збитий дрон над Чорним морем
15 грудня 2025, 21:07
Військовий оркестр Волині вшанував пам’ять Степана Гіги на львівській церемонії
15 грудня 2025, 20:42
Продавали дітей за 70 тис. євро: українську "координаторку сурогатного бізнесу" екстрадували з Німеччини
15 грудня 2025, 20:26
На Сумщині поліцейські врятували 86-річну мешканку з прифронтового міста
15 грудня 2025, 20:12
Зеленський заявив про різні позиції України та США щодо поділу територій
15 грудня 2025, 20:09
У Кривому Розі 40-річний чоловік вкрав авто та потрапив на ньому у ДТП
15 грудня 2025, 19:57
Смертельна бійка на вулицях: у Дніпрі судили чоловіка, який вбив перехожого
15 грудня 2025, 19:55
За тиждень енергетики повернули світло понад 1 млн родин після обстрілів
15 грудня 2025, 19:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Всі блоги »