На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

У п'ятницю, 12 грудня, близько 10:00 у чергову частину Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля травмував правоохоронця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили водія автомобіля Volkswagen Jetta.

"Коли до транспортного засобу підійшов поліцейський, водій раптово розпочав рух та травмував його", – йдеться у повідомленні.

24-річного порушника затримали. Наразі вирішується питання про відкриття щодо нього кримінального провадження.

