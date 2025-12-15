17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 13:24

На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського

15 грудня 2025, 13:24
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
У п'ятницю, 12 грудня, близько 10:00 у чергову частину Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля травмував правоохоронця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили водія автомобіля Volkswagen Jetta.

"Коли до транспортного засобу підійшов поліцейський, водій раптово розпочав рух та травмував його", – йдеться у повідомленні.

24-річного порушника затримали. Наразі вирішується питання про відкриття щодо нього кримінального провадження.

Нагадаємо, на Тернопільщині зіткнулися дві вантажівки. Водій однієї із них перебував у нетверезому стані.

Тернопільська область ДТП порушення поліцейський Тернопіль
12 грудня 2025
07 серпня 2025
