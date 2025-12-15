На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
У п'ятницю, 12 грудня, близько 10:00 у чергову частину Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля травмував правоохоронця
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як зазначається, на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили водія автомобіля Volkswagen Jetta.
"Коли до транспортного засобу підійшов поліцейський, водій раптово розпочав рух та травмував його", – йдеться у повідомленні.
24-річного порушника затримали. Наразі вирішується питання про відкриття щодо нього кримінального провадження.
