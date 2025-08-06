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06 серпня 2025, 14:04

Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30

06 серпня 2025, 14:04
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FPV-дрони прикордонників ювелірно залетіли на ворожий склад

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Аеророзвідка ДПСУ виявила на півдні в одній з промислових будівель "паркінг" російської техніки.

Серед різного автохламу окупантів найбільше увагу привернула гармата Д-30. Прикордонники спорядили FPV-дрони, навели їх на ціль і безперешкодно знищили ворожий вогневий засіб.

Нагадаємо, раніше 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" показала знищення російського наземного роботизованого комплексу.

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