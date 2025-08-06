Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
FPV-дрони прикордонників ювелірно залетіли на ворожий склад
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Аеророзвідка ДПСУ виявила на півдні в одній з промислових будівель "паркінг" російської техніки.
Серед різного автохламу окупантів найбільше увагу привернула гармата Д-30. Прикордонники спорядили FPV-дрони, навели їх на ціль і безперешкодно знищили ворожий вогневий засіб.
Нагадаємо, раніше 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" показала знищення російського наземного роботизованого комплексу.
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