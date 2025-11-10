08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
16:52  09 листопада
Дощі та туман по всій Україні: що очікувати від погоди 10 листопада
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2025, 09:33

Тимур Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуку НАБУ – УП

10 листопада 2025, 09:33
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського, Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада – за кілька годин до обшуку детективів НАБУ

Про це повідомляють джерела "Української правди", передає RegioNews.

За словами співрозмовників видання: "Міндіч втік з країни вночі, за кілька годин до обшуків".

Як відомо, раніше джерела у правоохоронних органах повідомляли, що детективи НАБУ прийшли до Міндіча з обшуками. Окрім того, бізнесмен може стати фігурантом розслідування американського ФБР, яке, імовірно, стосується відмивання коштів.

Нагадаємо, у липні ЗМІ з посиланням на впливового співрозмовника в антикорупційних органах повідомляла, що НАБУ та САП готують підозру Тимуру Міндічу.

Саме з цим джерело пов'язувало активну протидію антикорупційним органам із боку президента, що спровокувала гучний суспільний резонанс і протести в Києві.

22 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи – НАБУ і САП – генеральному прокурору.

Читайте також: ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП

Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна обшук НАБУ розслідування виїзд за кордон Тимур Міндіч друг президента
НАБУ проводить обшук у співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча – ЗМІ
10 листопада 2025, 09:09
Соратник Зеленського та співласник "Квартал 95" Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР
06 листопада 2025, 15:47
ЗМІ дізналися про мільярдні контракти Fire Point та вплив Міндіча
06 листопада 2025, 14:15
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Херсонщині чоловік кинув вибухівку в бік племінників: поранений 12-річний хлопець
10 листопада 2025, 10:22
НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики та в "Енергоатомі", – Железняк
10 листопада 2025, 10:11
Іноземець поранив ножем відвідувача столичного клубу – поліція затримала нападника
10 листопада 2025, 09:59
Росія атакувала Україну "Кинджалами" і 67 дронами: скільки цілей вдалось збити
10 листопада 2025, 09:54
На Троєщині у Києві вночі горіли кіоски
10 листопада 2025, 09:45
На Дніпропетровщині легковик влетів у дерево: є загиблий та постраждала
10 листопада 2025, 09:28
Росіяни вранці вдарили по Одесі: наслідки
10 листопада 2025, 09:14
НАБУ проводить обшук у співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча – ЗМІ
10 листопада 2025, 09:09
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
10 листопада 2025, 08:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »