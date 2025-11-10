Тимур Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуку НАБУ – УП

Фото: з відкритих джерел

Бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського, Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада – за кілька годин до обшуку детективів НАБУ

Про це повідомляють джерела "Української правди", передає RegioNews.

За словами співрозмовників видання: "Міндіч втік з країни вночі, за кілька годин до обшуків".

Як відомо, раніше джерела у правоохоронних органах повідомляли, що детективи НАБУ прийшли до Міндіча з обшуками. Окрім того, бізнесмен може стати фігурантом розслідування американського ФБР, яке, імовірно, стосується відмивання коштів.

Нагадаємо, у липні ЗМІ з посиланням на впливового співрозмовника в антикорупційних органах повідомляла, що НАБУ та САП готують підозру Тимуру Міндічу.

Саме з цим джерело пов'язувало активну протидію антикорупційним органам із боку президента, що спровокувала гучний суспільний резонанс і протести в Києві.

22 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи – НАБУ і САП – генеральному прокурору.

Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

