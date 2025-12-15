У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Антициклон Frieda блокуватиме завтра опади в Україні. Тому 16 грудня буде без дощу та без снігу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, в західних областях завтра ймовірні сонячні прояснення. Протягом дня у більшості областей України очікується +4….+7 градусів, у східних областях, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині від 1 морозу до 2 градусів тепла.

У Києві 16-го грудня буде без опадів, найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +5 градусів.

Найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди, істотні опади малоймовірні.

