У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
Антициклон Frieda блокуватиме завтра опади в Україні. Тому 16 грудня буде без дощу та без снігу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, в західних областях завтра ймовірні сонячні прояснення. Протягом дня у більшості областей України очікується +4….+7 градусів, у східних областях, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині від 1 морозу до 2 градусів тепла.
У Києві 16-го грудня буде без опадів, найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +5 градусів.
Найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди, істотні опади малоймовірні.
Раніше повідомлялось, що зима 2025-2026 років в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною.
14 грудня 2025, 16:00Синоптик попередила українців про сніг та морози
12 грудня 2025, 15:33Завтра в Україні очікується дощ з мокрим снігом і до +10 градусів
11 грудня 2025, 17:04
12 грудня 2025
