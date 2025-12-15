Зеленський не прийняв пропозицію американців про виведення військ із Донбасу

фото: Офіс Президента України

Під час переговорів у Берліні американські переговірники тиснули на Україну з вимогою відмовитися від підконтрольної їй частини Донбасу як умови досягнення миру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі, у якій також брав участь зять експрезидента США Джаред Кушнер, заявив про "значний прогрес" у переговорах.

Позиція США залишається незмінною – Вашингтон наполягає на тому, щоб Україна вивела війська з підконтрольних районів Донбасу.

Водночас Київ на таку вимогу не погоджується та наполягає, що перемир’я має бути досягнуте без попередніх територіальних поступок Росії.

Як повідомлялось, в ЄС вважають, що війну РФ проти України треба завершити до 24 лютого. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.