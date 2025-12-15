17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 16:29

Зеленський не прийняв пропозицію американців про виведення військ із Донбасу

15 грудня 2025, 16:29
фото: Офіс Президента України
Під час переговорів у Берліні американські переговірники тиснули на Україну з вимогою відмовитися від підконтрольної їй частини Донбасу як умови досягнення миру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі, у якій також брав участь зять експрезидента США Джаред Кушнер, заявив про "значний прогрес" у переговорах.

Позиція США залишається незмінною – Вашингтон наполягає на тому, щоб Україна вивела війська з підконтрольних районів Донбасу.

Водночас Київ на таку вимогу не погоджується та наполягає, що перемир’я має бути досягнуте без попередніх територіальних поступок Росії.

Як повідомлялось, в ЄС вважають, що війну РФ проти України треба завершити до 24 лютого. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
07 серпня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
