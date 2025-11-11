11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 11:51

НАБУ вилучило понад 4 млн доларів у справі про корупцію в енергетиці

11 листопада 2025, 11:51
Фото: НАБУ/САП
Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що під час масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків

Про це йшлося в ефірі програми УП.Чат, передає RegioNews.

"Це кошти, які винайдені безпосередньо у учасників злочинної організації, які на даному етапі вилучені. Ми провели вже багато обшуків, частина триває. На деяких ще вилучаються кошти. Зараз ми бачимо там уже більше 4 млн доларів", – зазначив Абакумов.

За його словами, це обігові кошти злочинної організації, які видавали відповідно до вказівок керівників групи.

Щодо маркування на пачках іноземної валюти, Абакумов пояснив, що це стандартна упаковка Федерального резервного банку США при видачі коштів.

Керівник групи детективів також зазначив, що банківська система у світі недостатньо чітко адмініструє дані зі штрих-кодів пачок грошей, тому важко визначити їхнє походження та шлях надходження в Україну.

Слідство триває, детективи продовжують обшуки та вилучення коштів у рамках справи.

Нагадаємо, Абакумов також розповів, що НАБУ зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно.

Що відомо про справу "Енергоатому"

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

