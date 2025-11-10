Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі"

фото: Офіс президента

Про це він сказав під час вечірнього звернення у понеділок, передає RegioNews.

"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання - потрібні. "Енергоатом" забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, всі хто будував схеми, повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

"Вироки мають бути", – наголосив він.

Як повідомлялось, НАБУ та САП викрили злочинну організацію, до складу якої увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Зловмисники побудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, включаючи Національну атомну енергогенеруючу компанію "Енергоатом".