Корупція в енергетиці: НАБУ викрило керівника схеми у нових плівках

Під час операції "Мідас" детективи НАБУ та САП встановили керівника злочинної організації, відомого під прізвиськом Карлсон

передає RegioNews.

За даними слідства, він контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися кошти, одержані злочинним шляхом.

З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського в Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема в енергетичній та оборонній сферах.

У зафіксованих детективами розмовах Карлсон керує фінансовими потоками, дає вказівки щодо "безпеки" та демонструє обізнаність про можливу увагу НАБУ до його діяльності.

НАБУ та "Енергоатом": усе, що відомо про розслідування

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

