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10 березня 2025, 19:45

Вплив Комарницького на київських посадовців, мільярди на столичній землі: Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста"

10 березня 2025, 19:45
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Фото з відкритих джерел
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Журналісти Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". У розслідуванні стає зрозуміло, наскільки корупція в столиці масштабна

Про це розповіли в проєкті Bihus info, передає RegioNews.

Журналісти опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". У відео йдеться про депутатів Київської міської ради, співробітників КМДА і Дениса Комарницького. Слід зазначити, що останнього часто називають "смотрящим" за земельними питаннями в Києві. Він і сам раніше був депутатом Київської міської ради, а також входив до команди колишнього мера столиці Леоніда Черновецького.

Денис Комарницький та співробітники його офісу, а також п'ятеро київських посадовців отримали підозри від правоохоронців. У розслідуванні журналістів можна дізнатися про розмови Комарницького з головою земельної комісії міської ради Михайлом Терентьєвим. Також були розмови з менеджеркою Комарницького Оленою.

Зокрема, висвітлили розмову з Артуром Палатним. Він є колишнім депутатом двох скликань, і головою "ЦВК" партії "УДАР Віталія Кличка".

Між двома менеджерками Комарницького була розмова про "інцидент". Проблема полягала в тому, що пів мільйона євро "не влазили" в дві банківські скриньки. На третю банківську скриньку їм не вдалося покласти гроші, бо в банку відключили електроенергію.

За інформацією журналістів, до списку осіб, які пов'язані з Комарницьким потрапили:

  • заступник Кличка, куратор земельного департаменту Петро Оленич,
  • заступник Кличка, секретар Київради Володимир Бондаренко,
  • фактичний "головний архітектор" Києва (директор департаменту містобудуванні і архітектури") Олександр Свистунов,
  • заступниця Свистунова, як і ще декілька співробітників, голова управління розвитку та планування території Тетяна Зайченко,
  • директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих,
  • директор інституту земельних відносин Ігор Долинський,
  • в.о. керівника "Київгенплану" Дмитро Ликов,
  • керівник департаменту транспортної інфраструктури Кандибор,
  • директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв,
  • заступник Терентьєва Федорук,
  • керівник КП "Спецжитлофонд" і заступники та інші посадовці.

Зокрема, Денис Комарницький обговорював призначення Петра Оленича заступником голови КМДА. Виявилося, що Комарницький особисто підтримував цю кандидатуру.

Також у розслідуванні йдеться про зв'язки Дениса Комарницького з депутатами різних фракцій у Київраді, зокрема "Удару" і "Батьківщини". У секретаря КМР Бондаренка була розмова про "обмін голосами між франкціями".

Більшість розмов присвячена саме тому, як на голосування в Київській міській раді виносять земельні питання. Можна припустити, що Комарницький, Терентьєв та Бондаренко вирішували, які питання потрібно проголосувати на сесії Київради відносно забудовників.

За даними журналістів, Комарницький регулярно спілкувався з Палатним. Припускається, що саме Палатний може бути "головним".

Нагадаємо, що на початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема, НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. За даними правоохоронців, він знаходиться в Україні, але намагається втекти за кордон - в Україні його шукають.

Також у розслідуванні "Дзеркала тижня" йдеться про те, що Комарницький фінансував виборчу кампанію "Слуг народу" у Києві та керував виборчим штабом Миколи Тищенка на виборах до Верховної Ради. Також під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами ряду народних депутатів партії "Слуга народу".

розслідування Денис Комарницький
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