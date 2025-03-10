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Про це розповіли в проєкті Bihus info, передає RegioNews.

Журналісти опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". У відео йдеться про депутатів Київської міської ради, співробітників КМДА і Дениса Комарницького. Слід зазначити, що останнього часто називають "смотрящим" за земельними питаннями в Києві. Він і сам раніше був депутатом Київської міської ради, а також входив до команди колишнього мера столиці Леоніда Черновецького.

Денис Комарницький та співробітники його офісу, а також п'ятеро київських посадовців отримали підозри від правоохоронців. У розслідуванні журналістів можна дізнатися про розмови Комарницького з головою земельної комісії міської ради Михайлом Терентьєвим. Також були розмови з менеджеркою Комарницького Оленою.

Зокрема, висвітлили розмову з Артуром Палатним. Він є колишнім депутатом двох скликань, і головою "ЦВК" партії "УДАР Віталія Кличка".

Між двома менеджерками Комарницького була розмова про "інцидент". Проблема полягала в тому, що пів мільйона євро "не влазили" в дві банківські скриньки. На третю банківську скриньку їм не вдалося покласти гроші, бо в банку відключили електроенергію.

За інформацією журналістів, до списку осіб, які пов'язані з Комарницьким потрапили:

заступник Кличка, куратор земельного департаменту Петро Оленич,

заступник Кличка, секретар Київради Володимир Бондаренко,

фактичний "головний архітектор" Києва (директор департаменту містобудуванні і архітектури") Олександр Свистунов,

заступниця Свистунова, як і ще декілька співробітників, голова управління розвитку та планування території Тетяна Зайченко,

директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих,

директор інституту земельних відносин Ігор Долинський,

в.о. керівника "Київгенплану" Дмитро Ликов,

керівник департаменту транспортної інфраструктури Кандибор,

директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв,

заступник Терентьєва Федорук,

керівник КП "Спецжитлофонд" і заступники та інші посадовці.

Зокрема, Денис Комарницький обговорював призначення Петра Оленича заступником голови КМДА. Виявилося, що Комарницький особисто підтримував цю кандидатуру.

Також у розслідуванні йдеться про зв'язки Дениса Комарницького з депутатами різних фракцій у Київраді, зокрема "Удару" і "Батьківщини". У секретаря КМР Бондаренка була розмова про "обмін голосами між франкціями".

Більшість розмов присвячена саме тому, як на голосування в Київській міській раді виносять земельні питання. Можна припустити, що Комарницький, Терентьєв та Бондаренко вирішували, які питання потрібно проголосувати на сесії Київради відносно забудовників.

За даними журналістів, Комарницький регулярно спілкувався з Палатним. Припускається, що саме Палатний може бути "головним".

Нагадаємо, що на початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема, НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. За даними правоохоронців, він знаходиться в Україні, але намагається втекти за кордон - в Україні його шукають.

Також у розслідуванні "Дзеркала тижня" йдеться про те, що Комарницький фінансував виборчу кампанію "Слуг народу" у Києві та керував виборчим штабом Миколи Тищенка на виборах до Верховної Ради. Також під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами ряду народних депутатів партії "Слуга народу".