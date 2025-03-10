Вплив Комарницького на київських посадовців, мільярди на столичній землі: Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста"
Журналісти Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". У розслідуванні стає зрозуміло, наскільки корупція в столиці масштабна
Про це розповіли в проєкті Bihus info, передає RegioNews.
Журналісти опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". У відео йдеться про депутатів Київської міської ради, співробітників КМДА і Дениса Комарницького. Слід зазначити, що останнього часто називають "смотрящим" за земельними питаннями в Києві. Він і сам раніше був депутатом Київської міської ради, а також входив до команди колишнього мера столиці Леоніда Черновецького.
Денис Комарницький та співробітники його офісу, а також п'ятеро київських посадовців отримали підозри від правоохоронців. У розслідуванні журналістів можна дізнатися про розмови Комарницького з головою земельної комісії міської ради Михайлом Терентьєвим. Також були розмови з менеджеркою Комарницького Оленою.
Зокрема, висвітлили розмову з Артуром Палатним. Він є колишнім депутатом двох скликань, і головою "ЦВК" партії "УДАР Віталія Кличка".
Між двома менеджерками Комарницького була розмова про "інцидент". Проблема полягала в тому, що пів мільйона євро "не влазили" в дві банківські скриньки. На третю банківську скриньку їм не вдалося покласти гроші, бо в банку відключили електроенергію.
За інформацією журналістів, до списку осіб, які пов'язані з Комарницьким потрапили:
- заступник Кличка, куратор земельного департаменту Петро Оленич,
- заступник Кличка, секретар Київради Володимир Бондаренко,
- фактичний "головний архітектор" Києва (директор департаменту містобудуванні і архітектури") Олександр Свистунов,
- заступниця Свистунова, як і ще декілька співробітників, голова управління розвитку та планування території Тетяна Зайченко,
- директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих,
- директор інституту земельних відносин Ігор Долинський,
- в.о. керівника "Київгенплану" Дмитро Ликов,
- керівник департаменту транспортної інфраструктури Кандибор,
- директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв,
- заступник Терентьєва Федорук,
- керівник КП "Спецжитлофонд" і заступники та інші посадовці.
Зокрема, Денис Комарницький обговорював призначення Петра Оленича заступником голови КМДА. Виявилося, що Комарницький особисто підтримував цю кандидатуру.
Також у розслідуванні йдеться про зв'язки Дениса Комарницького з депутатами різних фракцій у Київраді, зокрема "Удару" і "Батьківщини". У секретаря КМР Бондаренка була розмова про "обмін голосами між франкціями".
Більшість розмов присвячена саме тому, як на голосування в Київській міській раді виносять земельні питання. Можна припустити, що Комарницький, Терентьєв та Бондаренко вирішували, які питання потрібно проголосувати на сесії Київради відносно забудовників.
За даними журналістів, Комарницький регулярно спілкувався з Палатним. Припускається, що саме Палатний може бути "головним".
Нагадаємо, що на початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема, НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. За даними правоохоронців, він знаходиться в Україні, але намагається втекти за кордон - в Україні його шукають.
Також у розслідуванні "Дзеркала тижня" йдеться про те, що Комарницький фінансував виборчу кампанію "Слуг народу" у Києві та керував виборчим штабом Миколи Тищенка на виборах до Верховної Ради. Також під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами ряду народних депутатів партії "Слуга народу".