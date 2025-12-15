У ЄС заявили, що війну РФ проти України треба завершити до 24 лютого

фото: tsn.ua

Було б символічно та правильно завершити війну російсько-українську війну до річниці повномасштабного вторгнення – 24 лютого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву нового прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

За його словами Бабіша, лідери держав, залучені до мирних переговорів, мають поставити собі чітку мету – досягти домовленостей про припинення війни та гарантії безпеки для всіх сторін.

"Було б добре, якби панове Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Володимир Зеленський і Володимир Путін домовилися про перемир’я і поставили собі за мету, щоб у цю сумну річницю агресії Путіна проти України війна була завершена", – заявив він.

Як повідомлялось, виведення ЗСУ із Донецької та Луганської областей є ключовою "червоною лінією" для України у переговорах зі США. Водночас Bild пише, що Зеленський нібито готовий заморозити фронт і таким чином де-факто поступитися Росії окупованими територіями.